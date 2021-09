Die Hamburger Polizei fahndet nach einem Räuber. Bereits Mitte Juli soll der Mann einen 59-jährigen Spaziergänger in Lohbrügge überfallen haben.

Der 59-Jährige sei am 14. Juli bei einem Spaziergang im Grünen Zentrum an der Plettenbergstraße von hinten mit einem Hammer angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Er sei gestürzt, als er vor dem Täter weglaufen wollte, dieser habe ihn daraufhin mit dem Hammer am Bein verletzt. Anschließend habe der Täter das Handy, das dem Opfer aus der Tasche gefallen war, gestohlen.

Hamburg: Mann überfällt Spaziergänger mit Hammer

Bisherige Ermittlungen blieben erfolglos, nun fahndet die Polizei öffentlich nach dem Angreifer. Er sei zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank und habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Der Gesuchte trug ein hellgraues T-Shirt mit dunkler Hose und schwarzen Schuhen. Seinen Kopf verdeckte er mit einer weißen Sturmhaube und einer rosa Basecap.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder an jeder Dienststelle in Hamburg entgegen. (fbo)