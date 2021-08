Überfall in Hamburg: Polizei fahndet nach Räuber mit Messer

Barmbek-Süd –

Ein Raubüberfall in Barmbek-Süd beschäftigt seit Freitagmorgen die Hamburger Polizei und das Raubdezernat. Nach einem Überfall auf einen Kiosk ist der Täter flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat gegen 7.15 Uhr am U-Bahnhof Wagnerstraße. Hier sei der Täter mit einem Messer in der Hand in den Kiosk gestürmt und habe die Angestellte (43) bedroht. Nachdem sie ihm 50 Euro ausgehändigt hatte, ergriff er unerkannt die Flucht.

Raubüberfall mit Messer. Polizei sucht Zeugen

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und dünn. Er trug eine dunkle Jacke, blaue Jeans und eine dunkle Mütze. Dazu einen Mund-Nase-Schutz. Hinweise an die Polizei unter Tel. 428 65 67 89.