Überfall in Hamburg: Messer-Angriff auf McDonald’s – Mitarbeiter reagieren cool

Tonndorf –

Versuchter Raub in Hamburg: In der Nacht zu Dienstag wollte ein Mann mit einem Messer die McDonald’s-Filiale an der Ahrensburger Straße überfallen. Doch die bedrohten Mitarbeiter (26, 44) weigerten sich – und riefen die Polizei.

Um kurz vor Ladenschluss gegen 1 Uhr betrat der etwa 40 Jahre alte und 1,85 Meter große, schlanke Mann mit Kinnbart und „Rötungen an den Wangen“, wie es die Polizei beschreibt, den Laden. Sofort soll er ein Messer gezogen und Bargeld von den Angestellten gefordert haben.

Hamburg: Messer-Mann will McDonald’s überfallen – und flüchtet

„Die Männer kamen der Forderung allerdings nicht nach, und einer von ihnen zog sich zurück, um die Polizei zu alarmieren“, teilte Florian Abbenseth, Polizeisprecher, mit. „Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Innenstadt.“ Eine Fahndung mit mehreren Peterwagen blieb in der Nacht erfolglos.

Das Wandsbeker Raubdezernat ermittelt in dem Fall. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)