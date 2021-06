Überfall in Hamburg: Döner-Imbiss überfallen – Polizei sucht Pistolen-Räuber

Lokstedt –

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in der Nacht zu Sonntag einen Döner–Laden in Lokstedt überfallen hat. Er bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte Geld. Dieser verweigert mit einem Dönermesser in der Hand die Herausgabe. Der Räuber flüchtete.

Wie die Polizei bestätigte, geschah der Vorfall gegen 1.15 Uhr im Eidelstedter Weg. Dort in dem „Döner–Grillhaus“ war zu diesem Zeitpunkt noch reger Betrieb. Plötzlich stürmte ein maskierter Mann hinein. Er richtete seine Pistole auf einen Angestellten und forderte Geld.

Doch er hatte nicht mit der Gegenwehr des Angestellten und weiterer anwesenden Kunden gerechnet. Der Angestellte, der gerade mit einem Dönermesser am Grill stand, verweigerte die Herausgabe. Das war dem Täter offenbar zu riskant, er verschwand. Eine Fahndung nach ihm verlief ergebnislos. Die Polizei hat Videoaufnahmen aus dem Döner–Laden gesichert.