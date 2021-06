Überfall in Billstedt: Wirtin schlägt Pistolenmann in die Flucht – Zeugen gesucht

Das Restaurant Athina an der Wegkoppel ist unter den Billstedtern ein Geheimtipp: gutes Essen, faire Preise, freundliche Bedienung. Am Sonntagabend wurde das beliebte Restaurant Schauplatz eines Verbrechens. Ein bislang unbekannter Mann überfiel den Laden und drohte mit einer Pistole – doch die Wirtin blieb cool und schlug den Täter damit in die Flucht.

Es ist kurz nach 22 Uhr. Im Restaurant sitzen noch ein Gast (56) und die Betreiberin (52). Plötzlich stürmt ein Mann in das Lokal, in seiner Hand eine Pistole. Damit bedroht er die Wirtin und fordert Geld. Doch die 52-Jährige bleibt cool, missachtet die Forderungen des Räubers und verunsichert ihn damit. So sehr, dass er die Flucht ergreift.

Versuchter Raub in Billstedt: Polizei sucht Zeugen

Die alarmierte Polizei ist binnen weniger Minuten nach der Tat mit mehreren Streifenwagen am Einsatzort. Sie fahndet nach dem Räuber, der in Richtung Steinfurter Allee geflüchtet war. Ohne Erfolg. Der Mann kann unerkannt entkommen.

Die Beamten bitten nun um Hinweise. Der Täter soll 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,75 – 1,80 Meter groß gewesen sein, zudem habe er schwarze, nach hinten gekämmte Haare und dunkle Augen gehabt. Bei der Tat trug er laut Polizei ein Sweatshirt mit Kapuze, eine dunkle Hose und einen weißen Schal. Hinweise an Tel. 428656789.