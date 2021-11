Ein Raubüberfall auf einen Sushi-Lieferanten in Sasel Ende September beschäftigt weiterhin die Polizei. Mit einer Schusswaffe wurden die Angestellten damals von zwei Männern bedroht. Die Räuber erbeuteten die Geldbörsen der Auslieferungsfahrer.

Laut Polizei betraten zwei maskierte Männer am 26. September gegen 22.20 Uhr den Sushi-Lieferdienst an der Saseler Chaussee. Die Täter bedrohten zwei Mitarbeiterinnen (20 und 22 Jahre) mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Ein dritter Täter stand vor der Tür Schmiere. Nachdem die Frauen die Geldbörsen der Auslieferungsfahrer ausgehändigt hatten, flüchtete das Trio in unbekannte Richtung.

Mit Schusswaffe – Trio raubt Sushi-Lieferdienst aus

Von den Männern im Laden war einer ca. 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß, stämmig und trug einen Vollbart. Er trug eine schwarze Mütze sowie eine schwarze Jacke und sprach mit Akzent. Sein Komplize war etwa 1,85 Meter groß und schwarz gekleidet. Der Täter, der vor der Tür Wache hielt, hatte eine schwarzafrikanische Erscheinung und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.