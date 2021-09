Überfall auf Tankstelle: Hamburg: Bewaffneter Täter auf der Flucht

Wilhelmsburg –

In der Nacht zu Dienstag kam es an einer Tankstelle in Wilhelmsburg zu einem Überfall. Der Täter benutze dabei eine Schusswaffe und konnte später unerkannt entkommen. Die Polizei Hamburg bittet um Hinweise und Mithilfe.

Laut Polizei betrat der Täter gegen 0.45 Uhr den Verkaufsraum. Hier bedrohte er die Angestellte (55) und forderte Geld. Als diese sich weigerte, zog der Täter eine Schusswaffe, zielte durch den Schlitz der coronabedingten Trennscheibe und gab einen Schuss aus einer Schreckschusspistole ab.

Hamburg: Der Täter hatte eine Waffe bei sich

Als ein weiterer Kunde hineinkam, flüchtete er ohne Beute Hals über Kopf in Richtung des Wilhelmsburger Bürgerhauses. Trotz sofort eingeleiteter Großfahndung mit mehreren Streifenwagen, konnte der Räuber unerkannt entkommen.

Er ist ca. 20 Jahre alt, vermutlich Südländer und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er hatte eine schlanke Figur und trug ein dunkles Kapuzenshirt und eine dunkle Hose. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789. (sr/rg)