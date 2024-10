Überfall auf Schuhgeschäft in Hamburg – Polizei bittet um Hinweise

Überfall in Neugraben-Fischbek: Am Montagabend ist ein Schuhgeschäft an der Straße Marktpassage von einem maskierten Mann ausgeraubt worden.

Nach Ladenschluss verließ eine 53-jährige Angestellte gegen 19.15 Uhr das Geschäft über einen Hinterausgang. Dort wurde sie plötzlich von einem maskierten Täter mit einem Messer bedroht.

Täter bedrohte Angestellte mit Messer und forderte Bargeld

Der Mann drang in die Räume des Geschäftes ein und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete er in eine unbekannte Richtung. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch bisher ohne Erfolg blieben. Der Täter wird als schlank und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei unter (040) 4286-56789 entgegen.