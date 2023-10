Überfall auf Kiosk in Hamburger City: Mitarbeiter mit Messer bedroht

Ein Überfall auf einen Kiosk in der Neustadt beschäftigt seit Sonntagabend die Ermittler des Raubdezernats. Der Täter bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer, die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei wollte der Verkäufer (29) des Kiosks an der Wexstraße gegen 22.15 Uhr Feierabend machen. Er war dabei den Laden zu verlassen, als ein maskierter Mann ihn in das Geschäft zurückdrängte. Dort soll der Mann ihn mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Zigarettenstangen verlangt haben.

Angestellten mit Messer bedroht

Mehrere Stangen stopfte er laut Polizei in Müllsäcke, auch Bargeld entwendete er. Dann flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,90 Meter groß mit sportlicher und breiter Figur. Er war schwarz bekleidet. Hinweise an Tel. 4286 56789.