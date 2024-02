Überfall auf Drogerie-Markt in Hamburg: Täter bedroht Angestellte mit Messer

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend einen Drogeriemarkt in Groß-Borstel überfallen. Eine Angestellte wurde von ihm mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in einer Budni-Filiale an der Borsteler Chaussee. Der Täter habe laut Polizei eine Angestellte (16) mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Mit einigen Hundert Euro Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Das könnte Sie auch interessieren: Überfall statt Sex: Falscher Freier raubt Prostituierte aus

Überfall auf Budi-Filiale in Hamburg-Groß Borstel

Der Täter ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß mit schlanker Statur. Er war dunkel gekleidet und trug eine weiße FFP-2 Maske. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.