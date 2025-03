Überfall auf blinden Mann: Polizei sucht Zeugen

Ein 38-jähriger sehbehinderter Mann ist am Samstagmorgen von einem 27-jährigen überfallen worden. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.

Ein sehbehinderter Mann ist am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr am Steindamm in St. Georg von einem 27-Jährigen überfallen worden. Der Tatverdächtige soll dem 38-Jährigen zunächst ins Gesicht geschlagen haben, bevor er ihm seine Umhängetasche klaute.

Raubgut wurde sichergestellt und „zweifelsfrei zugeordnet”

Nachdem aufmerksame Passanten die Tat beobachtet und einer Streife gemeldet hatten, konnten die Beamten den flüchtigen mutmaßlichen Räuber festnehmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Täters stellte die Polizei die Beute sicher und konnte sie „zweifelsfrei dem Geschädigten zuordnen”, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Der mutmaßliche Täter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, sein Opfer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise, die an jede Polizeidienststelle oder an das Hinweistelefon 040 4286-56789 gemeldet werden können.