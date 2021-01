Überfall am Hopfenmarkt: Nach Festnahme: Polizei sucht nach verschollener Schrotflinte

Nach einem Streit soll Ruben F. (27) seinem Halbbruder Geld und zwei Waffen geklaut haben. Bei seiner Festnahme wurde eine wieder gefunden – eine Schrotflinte bleibt vermisst.

Am Sonnabend hatte die Polizei entscheidende Zeugenhinweise bekommen, die zur Überwältigung des 27-Jährigen führten, der seit Wochen auf der Flucht gewesen war. Er hatte sich offenbar an eine psychiatrische Einrichtung in der Hallerstraße gewandt und war dort von Passanten wiedererkannt worden.

Nach Überfall in Hamburg: Polizei sucht nach verschollener Schrotflinte

Als Zivilfahnder ihn umzingelten, soll Ruben F. noch versucht haben, nach einem Messer zu greifen. Doch er wurde überwältigt. Bei sich trug er neben dem Messer auch eine der Waffen, die er Anfang Dezember seinem Bruder am Hopfenmarkt (Altstadt) abgenommen hatte.



„Der Verbleib der zweiten erbeuteten Schusswaffe ist bislang ungeklärt. Es handelt sich dabei um eine Doppelbockflinte des Herstellers Blaser, Modell F3 Attaché“, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kripo könnte die Schrotflinte auf der Flucht in einer S- oder U-Bahn zurückgelassen worden sein, „möglicherweise eingewickelt in eine Jacke und zerlegt in mehrere Einzelteile“.



Das könnte Sie auch interessieren: Wochenlang auf der Flucht: Polizei nimmt Ruben F. (27) fest

Die Hamburger Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Schusswaffe geben können, sich zu melden: Tel. 428 65 67 89. (dg)