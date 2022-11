Überfall auf dem Kiez: Polizei sucht U-Bahn-Räuber

Ein Unbekannter hat bereits Anfang Juli einen 30-Jährigen auf St. Pauli überfallen. Er zerrte den Mann aus einer U-Bahn, stieß ihn zu Boden und raubte ihn anschließend aus.

Die Tat spielte sich bereits am frühen Morgen am 7. Juli ab. Gegen 4.45 Uhr habe der Täter den 30-Jährigen in einer U-Bahn attackiert, so die Polizei.

Hamburg: Mann überfällt 30-Jährigen am Bahnhof St. Pauli

Anschließend zerrte er den Mann in den U-Bahnhof St. Pauli, trat zu und stieß ihn zu Boden. Mit dem Handy des 30-Jährigen als Beute flüchtete der Täter anschließend.

Seitdem sucht die Polizei nach dem Mann, bisher aber ohne Erfolg. Allerdings: Eine Überwachungskamera soll den Gesuchten aufgezeichnet haben. Mit den Bildern bitten die Fahnder jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe.

Hinweise nimmt die Polizei an jeder Dienststelle oder unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.