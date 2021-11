Polizeieinsatz am Arbeitsamt in St. Georg, wo am Freitagnachmittag ein Überfall-Alarm ausgelöst wurde. Von allen Seiten fuhren Streifenwagen an dem Gebäude vor. Polizisten mit Maschinenpistolen durchsuchten das Haus für Arbeitssuchende, fanden aber keinen Eindringling.

Laut Polizei-Lagedienst lief der Alarm gegen 15.10 Uhr in der Einsatzzentrale auf. Ein Bewegungsmelder hatte ausgelöst – sofort rückten zehn Streifenwagen an. Beamte in schusssicheren Westen und mit Maschinenpistolen bewaffnet stürmten zum Gebäude.

Schwer bewaffnete Polizisten durchsuchen das Gebäude

Kurze Zeit später kam der Verdacht auf, es könne sich um einen Fehlalarm handeln. Dennoch wollte die Polizei auf Nummer sicher gehen. Ein Angestellter mit Schlüsseln ließ die Polizisten in das Haus, die Beamten durchsuchten Etage für Etage. Gegen 16.55 Uhr wurde Entwarnung gegeben – es handelte sich tatsächlich um einen Fehlalarm.