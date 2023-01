Zweimal innerhalb von 24 Stunden hat offenbar ein brutales Quartett in Blankenese und in Bahrenfeld zugeschlagen. Die Täter sollen auf Motorrollern gefahren sein, ihre Opfer mit Waffen bedroht und sogar geschossen haben. Die Hamburger Polizei hat nun drei dringend Tatverdächtige festgenommen. Sie sind erst 15 und 16 Jahre alt.



