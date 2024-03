Übelkeit und Atemprobleme: Großalarm an Hamburger Gymnasium

An einem Gymnasium in Othmarschen ist es am Donnerstagmittag zu einem Großeinsatz des Rettungsdienstes gekommen. Mehrere Schüler und auch ein Lehrer klagten über plötzliches Unwohlsein und Atemprobleme – insgesamt 22 Personen. 40 Einsatzkräfte und mehr als zehn Rettungswagen kamen.

Gegen 12.45 Uhr litten plötzlich mehrere Schüler und ein Lehrer des Christianeums an der Otto-Ernst-Straße unter Unwohlsein und Atemwegsproblemen. Die Schulleitung wählte den Notruf. Aus dem gesamten Hamburger Westen rückten Rettungswagen an.

40 Rettungskräfte im Einsatz – Messungen brachten keine Ursache

22 Personen seien vom Rettungsdienst und dem leitenden Notarzt untersucht worden, heißt es von der Feuerwehr. Fast alle hatten die gleichen Symptome, ins Krankenhaus musste aber niemand gebracht werden. Spürtrupps der Feuerwehr nahmen Messungen in dem Gebäude vor, konnten aber keine Ursache finden. Gegen 14.05 Uhr war der Einsatz beendet.