Hamburger Luxus-Restaurant: Streit unter Gästen sorgt für Großeinsatz

In einem feinen Sushi- und Steakrestaurant in Rotherbaum ist es am Samstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Es wurde eine sich anbahnende Schlägerei unter mehreren Gästen gemeldet.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 19.20 Uhr in den Mittelweg gerufen. Ein Notruf war aus dem feinen Steak- und Sushi-Restaurant „Milo“ eingegangen. Es soll Streit unter den Gästen des gut besuchten Lokals gegeben haben.

Mehrere Streifenwagen im Einsatz – Lage beruhigt

Mehrere Streifenwagen rückten an. Laut Lagedienst habe sich die drohende Eskalation bei Eintreffen der Beamten aber wieder beruhigt. Es gab keine Festnahmen oder gar Verletzte. Die Hintergründe, die zu dem Einsatz geführt haben sollen, sollen ermittelt werden.