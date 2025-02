Trauer in Hamburgs härtester Kneipe: Lars K., Türsteher im „Elbschlosskeller“ am Hamburger Berg, wurde von Gästen brutal angegriffen und ist Tage später an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben (MOPO berichtete). Der Wirt Daniel Schmidt schildert in der MOPO das Drama um seinen engen Freund, der mit 48 Jahren aus dem Leben gerissen wurde.