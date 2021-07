Hamburg: Polizei löst Swinger-Party mit 68 Teilnehmern auf

Strafe statt Sex: Die Hamburger Polizei hat am späten Freitagabend eine Swinger-Party in eine Wohnhaus am Kronsaalsweg aufgelöst. 68 Personen erhielten einen Platzverweis.

Gegen 23 Uhr waren die Beamten von Anwohnern über die Party informiert worden, dort würde gegen Corona-Regeln und Hygienemaßnahmen verstoßen, hieß es. Das Bild bestätigte sich, als die Polizei zur Kontrolle eintraf: Vor der besagten Wohnungstür begrüßte eine aufreizende Papp-Frau in Strapsen die zahlreichen Beamten.

„Alle Gäste trugen zwar Masken“, so eine Sprecherin des Lagedienstes, „Abstand wurde aber nicht eingehalten.“ Auch Datenblätter zur Kontaktverfolgung fehlten laut Angaben der Polizei, das Hygienekonzept wurde bemängelt.

Um kurz vor 2 Uhr kehrte dann Ruhe in dem Mehrfamilienhaus ein. Alle 68 Gäste wurden mit Platzverweisen nach Hause geschickt. Ihnen allen drohen nun empfindliche Bußgelder wegen Verstoßes gegen geltende Corona-Regeln. Immerhin: Alle Teilnehmer der Party sollen sich sehr kooperativ gegenüber der Polizei verhalten haben. (dg)