Trotz Corona: Illegales Glückspiel: Polizei stellt mehr als 250.000 Euro sicher

Wandsbek –

Und das trotz Corona: Die Hamburger Polizei hat offenbar einen illegalen Glücksspiel-Ring gesprengt: In einem Laden an der Wandsbeker Chaussee soll regelmäßig gezockt worden sein. Und das bei hohen Einsätzen. Bei einer Durchsuchung am Samstag wurden mehr als 250.000 Euro sichergestellt.

Außerdem wurden 24 Personen im Alter zwischen 23 und 66 Jahren angetroffen, die sich dort regelmäßig getroffen haben sollen – aller Corona-Regeln zum Trotz. „In dem Objekt stellten die Beamten noch vier Glücksspielautomaten, drei Spieltische mit Karten, Würfeln und diverse Jeton sicher“, sagte ein Polizeisprecher.

Hamburg: Illegales Glückspiel – Polizei stellt 250.000 Euro sicher



Unter den kontrollierten Männern befand sich auch der Ladeninhaber (50). Seine Wohnung an der Kollaustraße (Lokstedt) wurde ebenfalls von Kripo-Ermittlern des LKA 141 durchsucht.

„Die Männer erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels“, so der Polizeisprecher weiter. „Bei einem 47-Jährigen besteht zudem der Verdacht des illegalen Aufenthaltes.“ (dg)