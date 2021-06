Trinkgelage am Hauptbahnhof: Gesuchter Zuhälter (49) bepöbelt im Suff Fahrgäste

St. Georg –

Sie hatten es sich am Eingang zum Hauptbahnhof bequem gemacht. Eine zehnköpfige Gruppe veranstaltete ein Trinkgelage – so dicht beieinander, dass Fahrgäste die Stufen nicht passieren konnten und zu allem Überfluss angepöbelt wurden. Als die Bundespolizei anrückte, machte sie eine Entdeckung.

Wie die Bundespolizei mitteilte, spielte sich der Vorfall am Freitag gegen 22.30 Uhr am südlichen Eingang des Hautpbahnhofs ab. Die zehn Männer saßen am Vorplatz zur Kirchenallee und ließen die Flaschen kreisen. Dabei bepöbelten sie Fahrgäste, die durchkommen wollten.

Gruppe pöbelt am Hauptbahnhof – gesuchter Zuhälter festgenommen

Die Bundespolizei rückte daraufhin mit mehreren Beamten an. Es stellte sich heraus, dass gegen einen 49-Jährigen ein europäischer Haftbefehl wegen Zuhälterei vorlag. Der alkoholisierte Mann wurde festgenommen und in eine Haftanstalt gebracht. Ein stark alkoholisierter 27-Jähriger hatte 2,2 Promille und musste eine Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen, weil er einem zuvor im Rahmen der Kontrolle erteilten Platzverweis gegen die Gruppe nicht nachkam.

Bei der Überprüfung der anderen Personen stellten die Beamten zudem acht Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Ermittlung der Aufenthaltsorte fest. Dabei ging es den Angaben zufolge unter anderem um Bandendiebstahl, gefährliche Körperverletzung, Verkehrsunfallflucht und Betrug.