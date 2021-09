Tresor aus Villa geraubt: Männer flüchten in teurem Mietwagen – und werden geschnappt

Othmarschen –

Ein Überfall auf eine ältere Frau hat am Freitagabend für einen Großeinsatz der Polizei in zwei Hamburger Stadtteilen gesorgt. Mehrere Täter hatten zunächst eine Frau in ihrem Haus in Othmarschen überrumpelt und einen Tresor erbeutet. Die Flucht endete auf St. Pauli.

Wie die MOPO erfuhr, sollen mehrere Täter gegen 17 Uhr in eine Villla am Borchlingweg eingedrungen sein. Die schlafende Bewohnerin wurde von dem Lärm geweckt. Sie konnte nicht verhindern, dass die Einbrecher mit einem kleinen Safe als Beute entkommen konnten.

In Hamburg: Räuber-Trio klaut Tresor aus Villa

Weil es Zeugen verdächtig vorkam, wie die Täter den Tresor in einem Mercedes verstauten, merkten sie sich das Kennzeichen und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten bei der Halterüberprüfung fest, dass es sich dabei um einen Leihwagen einer bekannten Autovermietung handelte. Weil diese Fahrzeuge GPS überwacht sind, hatten die Beamten relativ leichtes Spiel.

Nach Tresor-Raub in Hamburg: Polizei ortet Fluchtfahrzeug

Eine Ortung des Auto ergab, dass es in der Simon-Von-Utrecht-Straße (St. Pauli) abgestellt wurde. Hier legten sich zivile Polizisten auf die Lauer. Gegen 21.30 Uhr schlugen die Fahnder dann zu, als ein Mann aus einem der Häuser kam und in den Wagen steigen wollte.

Als kurze Zeit später ein weiteres Auto vor dem Haus hielt und die zwei Insassen in das betreffende Haus gehen wollten, klickten auch hier die Handschellen. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.