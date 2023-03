Treppe brennt, Knallgeräusche – Großalarm in Hamburg

In Rahlstedt ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Die Außentreppe eines Einfamilienhaus war in Brand geraten. Die Flammen drohten das Dach zu erfassen. Zuvor soll es laute Knallgeräusche gegeben haben.

Laut Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen 15.15 Uhr in den Geidelberg gerufen worden, weil dichter Qualm aus einem Dach quoll. Zudem wurden Knallgeräusche wie bei Explosionen gemeldet. Aufgrund dieser Schilderung löste die Feuerwehr die 2. Alarmstufe aus. Rund 30 Retter rückten an.

Feuer in Rahlstedt – rund 30 Retter im Einsatz

Aus bislang ungeklärte Ursache waren die Außentreppe und Teile der Terrasse in Brand geraten. Das Feuer wurde von den Rettern unter Kontrolle gebracht, bevor die Flammen das Dach erfassen konnte. Verletzte gab es zum Glück nicht. Unter der Treppe waren Gasflaschen gelagert. Die aber hatten keinen Schaden genommen. Nach gut 90 Minuten war der Einsatz beendet.