Elbschlosskeller-Wirt trauert: Türsteher angegriffen – Tage später ist er tot

Es sind bewegende Worte, die Daniel Schmidt, bekannter Wirt der berüchtigten Kiezkneipe Elbschlosskeller, am Sonntag in einem Video findet. Darin trauert er um seinen Mitarbeiter Lars. Dieser soll vor dem Laden angegriffen und schwer verletzt worden sein. Zunächst sah alles nach einem Happy End aus, doch plötzlich kippte Lars tot um.

Das fast sechs Minuten lange Video, das der bekannte Elbschlosskeller-Wirt am Sonntag auf der Plattform Tiktok veröffentlichte, wurde binnen kurzer Zeit 18.000 Mal geliked, viele Kommentare sammeln sich darunter. Sichtlich mit den Tränen kämpfend, erzählt der Wirt davon, was sich gerade erst in seinem Laden am Hamburger Berg abgespielt haben soll.

Türsteher erlitt bei dem Angriff Schädelhirn-Trauma

Demzufolge habe es laut seiner Aussage vor knapp zwei Wochen einen schweren Zwischenfall gegeben. Sein Mitarbeiter Lars habe zwei, drei betrunkene Männer der Bar verwiesen. Vor der Tür sollen die Männer dann seinen Mitarbeiter hinterrücks attackiert und schwer verletzt haben. Lars soll ein lebensgefährliches Schädelhirntrauma davongetragen haben und mit dem Notarzt in eine Klinik eingeliefert worden sein. Es stand schlecht um den laut Schmidt 1,95 Meter großen und 150 Kilo schweren Türsteher.

Türsteher Lars stab am Sonntag in einer Hamburger Klinik. Privat. Türsteher Lars stab am Sonntag in einer Hamburger Klinik.

Kurze Zeit später kam es laut Schmidt zu einer überraschenden Wende. Lars stand wieder im Laden und wollte unbedingt arbeiten. Ob er genesen entlassen wurde oder auf eigenen Wunsch die Klinik verlassen hatte, ist nicht bekannt. Obwohl die Vernunft dagegen sprach, ließ sich Daniel Schmidt, dem ein großes Herz nachgesagt wird, überreden, Lars arbeiten zu lassen.

Der Elbschlosskeller – hinterm Tresen Wirt Daniel Schmidt (c) RUEGA Der Elbschlosskeller – hinterm Tresen Wirt Daniel Schmidt

In dem Video wird deutlich, dass sich der Elbschlosskeller-Wirt nun große Vorwürfe macht. Denn kurze Zeit, nachdem Lars seinen Dienst wieder angetreten hatte, bekam der Chef einen Anruf. Darin hieß es: Lars sei leblos zusammengebrochen. Sofort eilte der Wirt zu seiner Kneipe. Dort musste er mit ansehen, wie Rettungskräfte verzweifelt um das Leben des Türstehers kämpften.

Bekannter Türsteher verstarb am Sonntag in Klinik

Zunächst mit Erfolg. Doch auf dem Weg in ein Krankenhaus soll Lars erneut einen Herz- und Kreislaufstillstand erlitten haben. Und wieder gelang es dem Notarzt und den Sanitätern, den Mann wiederzubeleben. Am Sonntag machte nun die Runde, dass Lars trotz aller ärztlichen Bemühungen verstorben sei. Dies bestätigte Schmidt dann auch in dem Video.