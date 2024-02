Transporter geht in Flammen auf – Polizei ermittelt

Die Hamburger Feuerwehr ist zu einem Brand nach Billstedt gerufen worden: In der Nacht zu Montag fing am Geißleinweg ein Transporter plötzlich an zu brennen.

Teils meterhohe Flammen schlugen aus dem Motorraum, beschädigten auch einen vor dem Fahrzeug abgestellten Anhänger. Passanten riefen gegen 3.30 Uhr die Feuerwehr.

Brandstiftung?

Die Beamten löschten den Brand, verletzt wurde niemand.

Der Einsatzort wurde an die Polizei übergeben, die Ermittlungen aufnahm. Wie die MOPO erfuhr, gehen die Beamten bisher von Brandstiftung aus. Die Schadenshöhe ist unbekannt, der Transporter nicht mehr fahrbereit. (dg)