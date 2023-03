Transporter brennt: Großeinsatz in Hamburger Werkstatt

In Billbrook gab es am Sonntagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz. Bei Reparaturarbeiten in einer Selbsthilfe-Werkstatt war ein Transporter in Brand geraten. Als das Feuer gelöscht war, musste der Umweltdienst anrücken.

Laut Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr in die Straße Billbrookdeich gerufen worden. Am Einsatzort angekommen, schlug den Rettern bereits dichter schwarzer Qualm aus der Werkstatt entgegen. In der Halle brannte ein Transporter.

Öle und Betriebsstoffe in Kanalisation gelaufen

Den Brand hatten die Feuerwehrmänner nach gut 45 Minuten unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Auto entstand Totalschaden. Auch die Werkstatträume wurden arg in Mitleidenschaft gezogen. Weil Öl und andere Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, übernahm der Umweltdienst. Die Polizei ermittelt die Brandursache.