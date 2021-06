Tragisches Unglück in Hamburg: Rollstuhlfahrer stürzt rückwärts S-Bahn-Treppe hinab

St. Georg –

Dramatischer Unfall am Hamburger Hauptbahnhof: Dort ist ein Rollstuhlfahrer am Donnerstagnachmittag einen Treppenabgang zur S-Bahn hinuntergestürzt. Bundespolizisten leisteten erste Hilfe. Danach kam der gebürtige Hamburger mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Es ist 14.30 Uhr. Am Hamburger Hauptbahnhof herrscht wie jeden Tag reger Betrieb. Plötzlich Schreie. Ein Mann (65) stürzt mit seinem Rollstuhl rücklings die Treppe hinab.

Beamte der Bundespolizei sind als erste am Unglücksort. Sie leisten dem Schwerverletzten sofort erste Hilfe. Wenig später trifft auch der alarmierte Notarzt ein. Er versorgt eine blutende Wunde am Kopf des Verunglückten.

Weil zudem vermutet wird, dass auch eine schwere Rückenverletzung vorliegt, wird der 65-Jährige in eine Spezialmatratze gebettet und in die Klinik transportiert.

Oberkommissar Rüdiger Carstens von der Bundespolizei bestätigte der MOPO, dass es sich um ein tragisches Unglück gehandelt hat. Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden.