Toter auf dem Kiez gefunden – er wurde Opfer eines Verbrechens

In einer Wohnung auf St. Pauli ist am Wochenende eine Leiche gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Mordkommission ermittelt.

Die Beamten wurden am Samstagmorgen um 8.40 Uhr informiert. Ein Zeuge hatte den 55-Jährigen leblos in dessen Wohnung an der Simon-von-Utrecht-Straße aufgefunden.

Mann starb keines natürlichen Todes

Polizisten, die kurz darauf die Wohnung betraten, sperrten den Tatort umgehend ab. Der Tote habe mehrere Verletzungen aufgewiesen, sagte ein Sprecher. Sie könnten durch Gewalteinwirkung entstanden sein, so der erste Verdacht. Eine Sektion habe dies inzwischen bestätigt.

Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten suchen nun Zeugen, die den Mann kannten, vielleicht sogar Verdächtiges mitbekommen haben. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)