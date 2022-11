Tötungsdelikt in Hamburg: Ehemann ersticht Frau mit Messer

Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr am Freitagvormittag: Am Harnackring in Lohbrügge ist eine Frau (35) mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, laut Polizei ihr 51 Jahre alter Ehemann, wurde noch am Tatort festgenommen.

Rettungskräfte hatten noch versucht, die Frau wiederzubeleben – am Ende ohne Erfolg. Ihre Leiche wurde aus dem Mehrfamilienhaus getragen und kam in die Rechtsmedizin. Sie soll mehrere Messerstichverletzungen aufgewiesen haben.

Tötungsdelikt in Hamburg: Frau von Mann mit Messer erstochen

Der 51-Jährige, der laut Polizei selber den Notruf nach der Tat absetzte, wurde in Handschellen aus der Wohnung geführt. Er hatte sich widerstandslos festnehmen lassen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, stellten Ermittler nach MOPO-Informationen noch in der Wohnung sicher.

Der Tatort wurde von Beamten der Mordkommission übernommen. Auch die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft ist die in die Ermittlungen involviert. Der Auslöser des Angriffs ist derzeit noch unbekannt. (dg)