Tödlicher Unfall in Hamburg: Frau stirbt bei Frontalcrash

Schrecklicher Unfall in Neuenfelde: Am Donnerstagmittag ist eine Frau ums Leben gekommen, nachdem sie mit ihrem Auto frontal mit einem anderen Pkw kollidierte.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Nincoper Straße, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos.

Frontalcrash in Hamburg: Frau stirbt bei Unfall

In dem einen Wagen saß eine Frau, die trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb. Der Insasse des anderen Autos wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während des Einsatzes wurde die Nincoper Straße vollgesperrt. (elu)