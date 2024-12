Tödlicher Unfall in Hamburg: Frau wird von Bus erfasst

Schrecklicher Unfall in Billstedt: Am Samstagabend ist eine Frau von einem Bus überfahren und tödlich verletzt worden. Zahlreiche Augenzeugen mussten seelisch betreut werden – darunter die Tochter des Opfers.

Der tragische Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr an der Bushaltestelle „U Mümmelmannsberg“ in der Kadinskyallee. Ein Linienbus, der auf einer Leerfahrt war, stand zu dieser Zeit auf dem Busstreifen und setzte zum Rückwärtsfahren an. Wie ein Sprecher der Polizei sagt, erfasste der Bus dabei die Frau – sie starb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Zu dem Alter des Opfers gab es am Samstagabend widersprüchliche Angaben. Erste Angaben, nach denen die Frau 71 Jahre alt ist, konnte die Polizei nicht bestätigen.

Tochter der Verstorbenen muss seelsorgerisch betreut werden

Vier Personen wurden Augenzeugen des Unfalls und standen danach unter Schock. Wie ein Feuerwehr-Sprecher sagt, ist unter den Zeugen auch die erwachsene Tochter der Verstorbenen. Laut Angaben vor Ort wollte die Tochter ihre Mutter abholen und lief noch auf die Bushaltestelle zu, als der Unfall geschah. Sie wird nun durch die Notfallseelsorge betreut.

Auch die anderen Zeugen sowie der Busfahrer werden von dem Kriseninterventionsteam und den Rettungskräften unterstützt. Die Kandinskyallee ist im Unfallbereich komplett gesperrt.