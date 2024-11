Tragischer Unfall mitten in Hamburg: Mann von S-Bahn erfasst – tot

Tödlicher Sturz am S-Bahnhof Sternschanze: Ein Mann ist am Freitagmorgen von einem Zug erfasst und dabei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort sein Leben verlor.

Nach ersten Erkenntnissen der zuständigen Bundespolizei stürzte der Mann – vermutlich ein 38-Jähriger – gegen 8 Uhr zwischen den Spalt der einfahrenden S-Bahn und der Bahnsteigkante. Passanten informierten die Beamten, der Bahnsteig wurde daraufhin geräumt, der Zug, eine Bahn der Linie S2 in Richtung Aumühle, evakuiert.

Unfall an der Station Sternschanze: Bundespolizei ermittelt

Die Feuerwehr befreite den Mann, der mit seinem Oberkörper zwischen Bahnsteigkante und Bahn eingeklemmt war. Auf dem Bahnsteig kämpften die Retter um das Leben des Schwerverletzten – am Ende vergeblich.

„Wir schließen ein Fremdverschulden aus“, sagt Bundespolizei-Sprecher Robert Hemp. Zurzeit gebe es auch keine Hinweise auf einen Suizid. „Wir werden nun die Videoaufnahmen auswerten.“ Nach erster Sichtung soll bisher vieles auf einen Unfall deuten. Die Ermittlungen dauern an.

Um 8.40 Uhr war der Einsatz für die Bundespolizei beendet, ab 9 Uhr war der S-Bahn-Verkehr wieder freigegeben. Es kam zu Verzögerungen und Verspätungen. (dg)