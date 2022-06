Tödlicher Streit bei Trinkgelage in Hamburg: Mann verhaftet

Eskalation eines Trinkgelages: Drei Monate nach einer tödlichen Auseinandersetzung in Lohbrügge hat die Polizei einen 40-Jährigen verhaftet.

Umfangreiche Ermittlungen hätten den Verdacht gegen einen Mann erhärtet, der sich am 23. März beim Eintreffen der Einsatzkräfte gemeinsam mit zwei Frauen in einer Wohnung aufgehalten hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er soll seinen Bekannten (†43) mit einem Messerstich in den Oberkörper getötet haben. Die Verhaftung erfolgte den Angaben zufolge bereits am Mittwoch.

Die drei Personen hatten zuvor angegeben, dass eine vierte Person – ein allen Beteiligten unbekannter Mann – der Täter sei. Er habe erst mitgetrunken und sei dann nach dem tödlichen Streit vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte geflohen.

Festnahme nach tödlichem Streit in Hamburg

Der tödliche Streit vor drei Monaten hatte sich in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses am Röpraredder ereignet. Die Polizei bestätigte der MOPO, dass um 16 Uhr ein Notruf eingegangen sei, der Notarzt den Schwerverletzten aber nicht mehr retten konnte.

Die Polizei hatte den Hubschrauber Libelle eingesetzt, um den mutmaßlich flüchtigen Täter zu suchen. Auch Hundeführer sollen sich an der Suche nach Täter und Tatwerkzeug beteiligt haben. (mp/dpa)