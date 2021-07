Tödlicher Arbeitsunfall in Hamburg: Mann fällt vom Dach und stirbt

Neuland –

Tragischer Arbeitsunfall in Hamburg. Feuerwehr und Polizei sind am Samstagmittag zu einem Arbeitsunfall in den Stadtteil Neuland gerufen worden. Dort war ein Mann bei Bauarbeiten vom Dach eines Einfamilienhauses gestürzt. Er erlag noch am Unglücksort seinen Verletzungen.

Der Notruf ging gegen 12.05 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete, dass ein Mann vom Dach eines Einfamilienhaus am Neuländer Elbdeich mehr als vier Meter in die Tiefe gestürzt sei.

Ein Notarzt konnte dem Mann (65) nicht helfen. Er hatte sich beim Sturz so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an der Einsatzstelle verstarb. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.