Er war Chef der „Gangster GmbH“, nahm mit seiner Bande Läden auseinander, kassierte Schutzgeld und soll auch an Bordellen in ganz Hamburg beteiligt gewesen sein. Vor wenigen Tagen starb Musa A. – im Milieu nur „Türken-Musa“ genannt – nach schwerer Krankheit. Am Donnerstag ist er in Hamburg beigesetzt worden.

Kapelle 4 auf dem Ohlsdorfer Friedhof, 12.30 Uhr: Etwa 50 Menschen nehmen von Musa A. Abschied. Sein Bruder Ertan hält während der Rede des Hodschas, einem muslimischen Gelehrten, ein Bild seines verstorbenen Bruders hoch.