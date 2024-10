Tod im HVV-Bus: Notarzt kann nicht mehr helfen

In Ottensen ist am Samstagmittag in einem Linienbus ein Mensch gestorben. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte, darunter ein Notarzt, gegen 12.50 Uhr zu einer Bushaltestelle an der Eulenstraße gerufen: Dort hatte es einen medizinischen Notfall gegeben.

HVV: Tod im Bus – Krankheit wahrscheinlichste Ursache

Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte konnte die Person aus dem Bus nicht mehr wiederbelebt werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass eine plötzlich aufgetretene Krankheit die Todesursache ist.

Zu Alter und Geschlecht des Toten gibt es noch keine offiziellen Angaben. Auch ist unklar, wie viele andere Fahrgäste noch in dem Bus saßen. Von der Feuerwehr hieß es, es habe niemand betreut werden müssen.