Tierischer Einsatz in Hamburg: Schwan in Adlerstraße abgestürtzt

Barmbek-Nord -

Bei diesem Einsatz glaubten die Polizisten an einen Versprecher. Die Beamten wurde am Samstagmittag zu einem Tier in Notlage gerufen. Der Schwan hatte beim Überflug einen Baum gestreift und war dann abgestürzt – und das ausgerechnet in der Adlerstraße.

Der Flugunfall passierte gegen 12 Uhr. Anwohner hatten die Polizei alarmiert nachdem der Schwan mit einem Baum kollidiert war. Er blieb verletzt auf dem Rasen im Vorgarten eines Hauses liegen.

Tierischer Einsatz: Schwan stürzt in Adlerstraße ab

Der Schwanenvater wurde alarmiert. Ein Mitarbeiter rückte an und packte mit geschultem Griff das Tier. Danach ging es zum Schwanenquartier nach Eppendorf. Hier wird das Tier genauer untersucht und die Verletzungen versorgt.