Tierischer Einsatz in Hamburg: Moppel-Eichhörnchen bleibt in Hauswand stecken

Wandsbek -

Da hat wohl jemand zu viele Nüsse gemampft! Die Feuerwehr musste am Samstag zu einem Einsatz nach Wandsbek gerufen. Dort steckte ein Eichhörnchen in einer Hauswand fest. Das Moppelchen konnte befreit werden.

Wie die MOPO erfuhr, war der putzige Nager an einer Hauswand in der Stephanstraße hochgeklettert. In einem Mauerspalt hatte das Eichhörnchen einen Vorrat angelegt. Beim Versuch sich in den Bau zu quetschen, wurde dem Tier dann seine Leibesfülle zum Verhängnis.

Dickes Eichhörnchen beschäftigt Hamburger Feuerwehr

Es blieb mit seinen Wanst stecken und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Anwohner, die auf das tierische Drama aufmerksam wurden, riefen die Feuerwehr. Über eine Schiebeleiter stieg ein Retter dann zu dem Tier hinauf und kratze die Öffnung des Mauerspalts vorsichtig auf. Das reichte, damit sich das Tier befreien und im Bau verschwinden konnte.