Tierischer Einsatz: Hier wird ein Pferd aus dem Graben gerettet

Rettungsaktion in Harburg: Die Freiwillige Feuerwehr Neuland wurde am Dienstagnachmittag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Im Neuländer Elbdeich in Harburg musste ein Pferd befreit werden.

Eine Stute namens „Holly“ war zuvor in einen Graben gerutscht und schaffte es nicht aus eigener Kraft, wieder herauszukommen. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr waren angerückt, um gemeinsam das Pferd aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Mithilfe eines Radladers konnte die Stute aus dem Graben gezogen werden. Nach etwa 50 Minuten war der Einsatz beendet und „Holly“ gerettet. Die Besitzer brachten das Tier anschließend wieder zurück in seinen Stall. Ein Tierarzt soll die Stute im Laufe des Tages untersuchen, um zu klären, ob sich „Holly“ beim Sturz in den Graben verletzt hat. (mhö)