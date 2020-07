Tierischer Einsatz an der Alster: Gans verfängt sich in Angelschnur

Harvestehude/Winterhude -

Tierischer Einsatz an der Alster: Am Sonntag verfing sich eine Gans in einer Angelleine und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Sie wurde von ihren Rettern anschließend in ein Tierheim gebracht.

Spaziergänger entdeckten das hilflose Tier gegen 14.30 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Es war mit Schnabel und Flossen in der Angelschnur gefangen.



Hamburg: Feuerwehr rettet hilflose Gans aus Alster

Wie ein Reporter vor Ort berichtete, versuchten die Einsatzkräfte der Feuerwache Barmbek etwa 30 Minuten lang, das Tier einzufangen.



Die Gans war offenbar wenig begeistert von ihrer Rettung. Blaulicht-News.de Foto:

Ein zur Unterstützung angefordertes Kleinboot der Freiwilligen Feuerwehr Pöseldorf konnte die Gans schließlich nach weiteren 20 Minuten von der Wasserseite aus einfangen. Sie wurde danach von ihren Rettern zur Versorgung in ein Tierheim gebracht. (mp)