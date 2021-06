Tierische Rettungsaktion: Feuerwehr befreit Familienhund „Fiete“ aus Hasenbau

Wilhelmsburg –

Tierischer Einsatz in Wilhelmsburg: Dort war der Podenco-Rüde „Fiete“ in einen Hasenbau gekrochen und steckengeblieben. Die Feuerwehr musste anrücken und Schwerstarbeit verrichten, um das Tier zu befreien.

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr geht der Notruf einer aufgeregten Hundehalterin bei der Feuerwehr Hamburg ein. Im Hintergrund ist ein weinendes Kleinkind zu hören, doch um dieses geht es glücklicherweise nicht! Dafür steckt der Familienhund in der Falle – im wahrsten Sinne des Wortes: „Fiete“ steckt nämlich in einem nahegelegenen Hasenbau fest. Sofort wird eine Freiwillige Feuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen zur Parkanlage an der Veringstraße geschickt.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizei kommt wegen Einbruch – Paar versteckt sich unter Bett

Mühevoll graben die Retter mit Schaufeln. Eine schweißtreibende Arbeit. Aber nach gut 40 Minuten haben sie es geschafft und „Fiete“ befreit.

Die Besitzerin nimmt den Familienhund liebevoll in die Arme. Danach bekam der Rüde erstmal einen ordentlichen Schluck Wasser von der Feuerwehr spendiert.