Tiefgaragen-Brand in Hamburg: Auto brennt lichterloh – Stromleitung beschädigt

Eimsbüttel –

Alarm in Eimsbüttel: Am späten Samstagabend hat ein Tiefgaragen-Brand die Feuerwehr in Atem gehalten. Ein Auto wurde durch die Flammen komplett zerstört.

Ersten Angaben zufolge wurde die Feuerwehr kurz nach 23.30 Uhr zum „Businesspark Eimsbüttel“ in den Haferweg alarmiert. Ein Volvo stand in der Tiefgarage in Vollbrand. Durch das Feuer wurde nicht nur das Auto zerstört, sondern auch Stromleitungen beschädigt.

Feuer in Tiefgarage: Volvo brennt aus – Brandursache unklar

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, konnte aber einen Totalschaden an dem Pkw nicht mehr verhindern. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (mp)