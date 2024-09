Ausraster in der Bahn: 25-Jähriger will Bundespolizisten ins Gesicht schlagen

Riesen-Ausraster in der Regionalbahn! Ein Mann wird in Hamburg kontrolliert. Dann muss der Zugbegleiter Bundespolizisten anfordern. Die Lage eskaliert völlig.

In einer Regionalbahn zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Harburg wurde am Freitagmorgen ein 25-Jähriger ohne Ticket erwischt. Bei der Kontrolle beleidigte der Mann zunächst einen Zugbegleiter. Dieser alarmierte daraufhin die Streife der Bundespolizei. Am Bahnhof Harburg stießen die Kräfte dazu.

Harburg: Mann ohne Zugticket erwischt – dann greift er Bundespolizisten an

Weil sich der Mann aggressiv gegenüber den Beamten verhielt, erteilten sie ihm einen Platzverweis, den dieser jedoch nicht befolgte. Der Platzverweis wurde daraufhin zwangsweise vollstreckt, wobei sich der Mann wehrte und mehrfach versuchte, einen Bundespolizisten ins Gesicht zu schlagen. Das gelang ihm glücklicherweise nicht.

Der 25-jährige Streithahn wurde schließlich zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt. Der Mann kam anschließend ins Revier. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte er entlassen werden. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung sowie Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Ob der Mann unter Alkoholeinfluss stand, ist derzeit noch unklar.