Teurer Audi in Hamburg gestohlen – wer kennt diese Frau?

Die Polizei fahndet nach einer Frau, die in einem gestohlenen Audi A6 am Steuer saß, als dieser geblitzt wurde. Das rund 90.000 Euro teure Auto wurde im Sommer des vergangenen Jahres in Billstedt gestohlen. Nun bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei mitteilte, stellte der Autobesitzer seinen Wagen an einem Abend im August vergangenen Jahres im Leysahtbogen ab. Am darauffolgenden Morgen entdeckte er den Diebstahl und erstattete Anzeige. Ermittlungen ergaben, dass der oder die Täter die A24 Richtung Berlin zur Flucht genutzt haben.

Autodiebstahl in Billstedt – Polizei fahndet nach dieser Frau

Zwischen den Anschlussstellen Neuruppin und Neuruppin-Süd (Brandenburg) wurde das Auto in der Tatnacht geblitzt, weil es zu schnell unterwegs gewesen war. Für das Foto erwirkte die Hamburger Staatsanwaltschaft einen Beschluss zu Öffentlichkeitsfahndung. Wer die Frau am Steuer erkennt wird gebeten, sich unter Tel. 4286 56789 zu melden.