Teenager liegt hilflos neben Gleisen – Großeinsatz in Hamburg

In Klein Borstel ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und der Polizei gekommen. Über den Notruf hatte eine Frau gemeldet, dass sie in den Gleisen der S-Bahn liegen würde. Eine große Suchaktion lief an.

Um kurz nach Mitternacht habe eine 18-Jährige laut Polizei den Notruf der Feuerwehr gewählt. Sie gab an, im Bereich des Bahnhofs Kornweg von einer Bahn erfasst worden zu sein.

Mehrere Löschfahrzeug und Streifenwagen sowie ein Notarzt rückten an. Die Retter begannen sofort damit, den Bereich abzusuchen.

„Libelle“ sucht Bereich am S-Bahnhof ab – mit Erfolg

Dazu stieg auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ auf und suchte mit einer Wärmebildkamera nach der jungen Frau. Mit Erfolg.

Sie lag betrunken etwa 800 Meter vom Bahnhof Kornweg in Richtung Ohlsdorf unverletzt neben den Gleisen. Die Polizei nahm sie in Gewahrsam.