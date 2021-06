Teenager in Hamburg vermisst: Wer hat Mathab (14) gesehen?

Harburg –

Ein Vermisstenfall beschäftig seit Sonntagmorgen die Hamburger Polizei. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zum Erfolg führten, fahndet die Beamten nun mit Fotos nach einer 14-Jährigen – und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei der Vermissten um Mathab Gholami (14). Das Mädchen hatte am Sonntagmorgen eine Wohneinrichtung in Harburg verlassen. Kurze Zeit später wurde sie noch von einer Überwachungskamera beim Besteigen der S3 am Harburger Bahnhof erfasst. Danach verliert sich die Spur des Teenagers.

Hamburg: Teenager vermisst – Polizei bittet um Hinweise



Das Mädchen sei laut Polizei etwa 1,70 Meter groß, habe eine kräftige Figur, schulterlanges dunkles Haar und eine „westasiatische Erscheinung“. Sie trug zuletzt eine olivgrüne Winterjacke mit Kapuze und Kunstfell sowie ein grünes Kopftuch. Darunter einen rosa Pullover und schwarze Jeans.

Hinweise an die Polizei unter Tel. (040) 4286 567 89 oder an jede Polizeidienststelle.