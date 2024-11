Taylor (13) in Hamburg vermisst – er wollte zum Sport

Seit Mittwochnachmittag wird der 13-jährige Taylor B. aus Langenhorn vermisst. Die Polizei Hamburg hat eine öffentliche Fahndung eingeleitet und ein Foto des Jungen veröffentlicht, um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Taylor verließ am 13. November 2024 gegen 17.30 Uhr seine Wohnadresse in Langenhorn, um in Norderstedt zum Sport zu gehen. Dort kam er jedoch nie an, und seitdem fehlt von ihm jede Spur. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos.

13-Jähriger vermisst: Polizei Hamburg startet öffentliche Fahndung nach Taylor

Taylor wird als etwa 12 bis 14 Jahre alt beschrieben, ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Er trägt mittellange, dunkelblonde Haare mit einem Mittelscheitel und hat braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer blauen Jeanshose, schwarzen Turnschuhen und einer beige-blauen Daunenjacke mit weißen Ärmeln bekleidet.

Das könnte Sie auch interessieren: Größter Drogenfund im Hamburger Hafen

Die Polizei Hamburg bittet dringend um Hinweise, die zum Auffinden des Jungen führen können. Zeuginnen und Zeugen, die Informationen zu Taylors Aufenthaltsort haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei zu wenden oder eine Polizeidienststelle aufzusuchen. Wer ihn direkt auf der Straße sieht, sollte den Notruf 110 wählen.