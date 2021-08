Tat wirft Fragen auf: Mann fährt mit Messerverletzung los – und ruft dann die Polizei

Noch ist nicht viel über die Tat bekannt. Der verletzte Mann verweigerte zunächst die Kooperation mit der Polizei. Foto: Leimig Noch ist nicht viel über die Tat bekannt. Der verletzte Mann verweigerte zunächst die Kooperation mit der Polizei. Leimig Foto:

Lohbrügge/Bergedorf –

Diese Tat wirft Fragen auf: Am Freitag ist die Polizei zu einem Einsatz in die Lohbrügger Landstraße gerufen worden. Ein Mann mit einer Stichverletzung hatte die Beamten alarmiert. Tathergang und Hintergründe sind bisher völlig unklar – und der Verletzte will nicht kooperieren.

Kurz nach 15 Uhr ging der Anruf bei der Polizei ein, wie der Lagedienst auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Ein Mann sei in der Lohbrügger Landstraße und hätte mit einer Verletzung zu kämpfen, hieß es.

Nach der Ankunft stellten die Beamten beim Opfer eine oberflächliche Stichverletzung fest. Was genau passiert war, wollte der Mann den Beamten aber nicht erzählen.

Hamburg: Mann erleidet Stichverletzung, will aber nicht kooperieren

Fest steht, dass der Tatort nicht die Lohbrügger Landstraße war, sondern, dass sich der Vorfall gegen 14 Uhr im Ortsteil Nettelnburg (Bergedorf) zugetragen hatte. Von da aus sei der Mann mutmaßlich mit seinem schwarzen Mercedes Cabrio in die Lohbrügger Landstraße gefahren, um von dort die Polizei anzurufen.

Ob der Mann von einer oder mehreren Personen verletzt worden war, konnte die Polizei am Freitagabend noch nicht beantworten. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (alu)