Tat in Hamburg: Mann versucht Ex-Frau umzubringen – lebensgefährliche Verletzungen

Meiendorf -

Brutale Tat am Sonntagnachmittag in Hamburg: In Meiendorf hat ein Mann versucht, seine Ex-Partnerin zu erdrosseln. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der Täter kam in Haft

Nach MOPO-Informationen ereignete sich die Tat gegen 15 Uhr. Der wenig später festgenommene Mann (40) wurde dabei gesehen, wie er die gemeinsame Erdgeschosswohnung verließ und Kabelbinder mit Blutanhaftungen in ein Gebüsch warf.

Mordversuch in Hamburg: Frau lebensgefährlich verletzt

Die lebensgefährlich verletzte Frau (38) wurde ins Klinikum Heidberg gebracht, wo die Mediziner um ihr Leben kämpfen.

Die Mordkommission ermittelt. Weitere Einzelheiten waren am Sonntagabend zunächst nicht bekannt. (röer/due)