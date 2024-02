Erneut hat es eine Kontrolle an der berüchtigten Billstraße (Rothenburgsort) gegeben. Die eigens dafür gegründete Taskforce von Bezirksamt, Polizei, Zoll, Feuerwehr und anderen Behörden filzte am Dienstag die Betriebe vor Ort – und kam zu einem überraschenden Ergebnis.

Polizisten sichern die Zugänge, die Mitarbeiter des Bezirksamts Mitte sprechen mit den Betreibern. Alle Betriebe, die an diesem Tag unter die Lupe genommen werden, wurden in der Vergangenheit bereits kontrolliert. Taskforce-Leiter Joscha Heinrich zur MOPO: „Es handelt sich um eine Art Nachsorge.“

Nur kleinere Verstöße festgestellt

Man habe hohe Erwartungen an den Einsatz gehabt – und dann festgestellt, „dass viele der auferlegten Maßnahmen bereits umgesetzt worden sind“. Vor allem illegale Zimmervermietung sei von der Taskforce nicht erneut festgestellt worden. „Die Zimmer wurden geräumt und teils schon zurückgebaut“, so Heinrich.

Die illegalen Unterkünfte stellten ein großes Risiko dar, weil sich vor den Fenstern und Türen in vielen Fällen Reifen stapelten, die Fluchtwege waren abgeschnitten. „Die wären nicht rausgekommen, wenn es im Flur gebrannt hätte“, hatte Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD) bei einem vorigen Einsatz in der Straße gesagt.

Insgesamt sind am Dienstag nur kleinere Verstöße festgestellt worden: Auf einem Gelände war ein illegaler Taubenschlag gehalten worden, zudem lagerten Betreiber noch immer Kühlschränke mit nicht zulässiger Kühlflüssigkeit. Dazu sei man auf die weiter herrschenden Probleme bei der Parksituation gestoßen, wie Heinrich sagt: Viele Laster blockieren Gehwege, beschädigen sie sogar. Es seien in allen Fällen Verfahren eingeleitet worden.

Das Fazit fiel dennoch positiv aus, denn die Kontrollen scheinen Wirkung zu zeigen. Deshalb sind auch weitere Maßnahmen geplant. Für Wiederholungstäter gibt es übrigens keine Kulanz mehr: Wer erneut gegen Gesetze verstößt, muss direkt mit einer Strafe rechnen.

Die Taskforce war vergangenes Jahr nach dem verheerenden Großbrand in der Billstraße gegründet worden, die als Umschlagplatz für gebrauchte Elektrogerät gilt: Das große Feuer offenbarte erhebliche Sicherheitsmängel auf vielen Höfen. Seit Gründung der Spezialeinheit wurden mehr als 70 Betriebe auf mehr als 30 Grundstücken kontrolliert.